$1400 millones

La millonaria licitación

de la ART que se ocultó

Un negocio de más de más de 1400 millones de pesos, delineado en solo tres semanas. Hasta donde pudo averiguar 1588 el gobernador Gustavo Valdés ya estampó su firma para dar vía libre al monumental desembolso. Una amañada licitación para la contratación de la ART que dará cobertura al personal de la Administración Pública Central, Personal de la DPEC y personal del Poder Judicial de la Provincia, fue publicada en el Boletín Oficial 9 días después de la apertura de sobres violando las normas de la subasta pública (ver facsímiles). Extrañamente la licitación tuvo un solo oferente. Una compañía con varios claroscuros en la actividad: CONSULGROUP S.A. Un brooker de Seguros, propiedad de Carlos Premoli, con cierta amistad con el ministro de Hacienda, José Enrique Vaz Torres.

Aseguran que Premoli “compró” por 200 millones de pesos, quedarse con la millonaria prestación. De así surgió la necesidad de ocultar la puja.

Como la justicia depende del poder político de turno, y la oposición hace mutis por el foro, las irregularidades que violan los preceptos constitucionales, en Corrientes parecen pasar desapercibidas.

El 5 de diciembre de 2017 se realizó la apertura de sobres de la licitación pública (Nº2800) para la contratación de una ART, la que tendrá la responsabilidad de dar cobertura a toda la planta estatal de la provincia. La única propuesta, la de CONSULGROUP, que asciende a aproximadamente $520 por agente estatal. Algo así como 22 millones de pesos mensuales, o $ 264.000.000 millones anuales. Asimismo el contrato final es de 4 años, lo que estiraría la cifra final a la friolera de $1.056.000.000, siempre y cuando no haya ajustes por el camino, aunque la licitación alcanza a 1.429.350.008,35.

Un dato que puede abrir las puertas a un evidente sobreprecio con tufillo ha negociado, es que una de las actividades que tiene las alícuotas más elevadas del mercado, debido al riesgo laboral, son aquellas que cubren a los trabajadores del transporte de caudales, por los que se llegan a abonar en algunos casos, hasta $520 pesos mensuales por agente. Igual valor que Premoli y su empresa, cobrarán por un empleado de la administración pública de Corrientes en caso de aprobarse la licitación en trámite (el proyecto de decreto ya tiene la firma de Vaz Torres ideólogo del acuerdo).

La media nacional para este tipo de pólizas es de 1,9/2,0 puntos porcentuales sobre la masa salarial. Y aquí se advierte un sobreprecio de casi un 70%, ya que lo ofertado está en el orden de 3.25%, sobre el volumen de haberes de los agentes estatales.

El expediente se encuentra en gobernación desde el 26 de diciembre a la espera de la rúbrica de ituzaingueño que según se supo horas atrás luego de “limar asperezas” con Vaz Torres sobre este evidente negociado, terminó firmándolo.

Otro dato no menor al verificarse el lapso de días entre la apertura de una licitación y el cierre del acuerdo, este expediente de mil cuatrocientos millones de pesos, fue terminado para la firma en tan solo 20 días de los cuales solo 12 fueron hábiles. ¿Apuro por la cobertura o para que no caiga el negocio?

CERO COSTO

Un detalle que provoca más dudas: en el caso que exista un siniestro, es decir que un agente estatal tenga un accidente in itinere por ejemplo, será atendido en los hospitales públicos, donde increíblemente la ART cobrará por ese servicio. La atención médica la va a poner la propia Provincia a través de la red de nosocomios estatales. Se vislumbra cero costo para la ART en la atención inicial médica. Tampoco se sabe a ciencia cierta, si en el periodo de convalecencia del agente, la ART se va a ser cargo como corresponde de pagarle el sueldo al trabajador, o seguirá abonándole el Estado.

Las maniobras de CONSULGROUP

En 2009, la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de la Argentina (FAPASA) acusó a Consulgroup por “oscuras prácticas comerciales”. Aseguraba, que fueron utilizados datos privados de empresas para realizar propuestas de costos y condiciones‚ ofreciendo cotizaciones inferiores a las del mercado. En la “guerra de precios”, Consulgroup rompió ciertos códigos éticos, atravesando la barrera de la legalidad por conseguir una póliza de más. Consulgroup operaba de esa irregular manera en Buenos Aires y en diversas localidades del interior del país.

La maniobra comercial se basaba en revelanr datos de empresas que no han sido proporcionados por ellas y que no eran de conocimiento público. Esa información sólo podía ser obtenida de registros generales como los que tiene a su cargo por ley la AFIP o la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Consulgroup‚ usaba esa información para realizar su propuesta de costos y condiciones‚ ofreciendo cotizaciones inferiores a las del mercado que alcanzan porcentajes sorprendentes de más del 60% respecto de las cotizaciones vigentes.

Consulgroup es una sociedad de productores asesores de seguros‚ registrada ante la Superintendencia de Seguros de la Nación‚ al igual que las personas que la integran: Carlos José Prémoli y Fernando Ángel Ponce.

En aquella oportunidad trascendió que gracias al desembolso de cuantiosas sumas de dinero de origen incierto, Consulgroup compró propiedades que brindaban una ilusoria imagen de solidez. Se supo que adquirió inmuebles en las provincias de Corrientes y Chaco. Consulgroup, compraba datos a ex empleados de la AFIP, quienes antes de irse de la administración pública, robaban información que posteriormente ofrecían y vendían.