La madre de las nenas abusadas podría cambiar de abogado por “fallas”

Verónica Arce, madre de las tres niñas que fueron abusadas sexualmente por su padre condenado a 6 años de prisión, contó que podría cambiar de abogado. “Hubieron muchas fallas que no se tomaron en cuenta”, aseguró la mujer. Además indicó que apelará el fallo de la Justicia. Gustavo Acevedo fue condenado a 6 años de prisión por haber abusado sexualmente de sus tres hijas y tras el fallo la madre de las pequeñas se mostró indignada: “Lamentablemente fue muy fuerte porque esperábamos muchos más años. Entiendo que la ley de abuso sexual tiene pena muy bajas, pero creo que la justicia fue una tomada pelo por la condena de 6 años por abuso sexual de su propio padre”. Además contó que después del 2 de mayo se leerán los fundamentos y dijo “apelaremos el caso por supuesto. Sé que hay muchas fallas de parte de mi abogado que no las tomó en cuenta. No quiero decirlas ahora porque estamos en una instancia que nos puede jugar en contra cualquier información que pueda dar”. En este sentido sobre la posibilidad de cambiar de abogado la joven madre aclaró “estamos en eso”.