Iniciativa de Fernández Affur

La ley de Compre Correntino

vetada por el Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo vetó la Ley (6446) de COMPRE CORRENTINO, que buscaba priorizar al empresariado local en las licitaciones del Estado. El gobierno de Gustavo Valdés sostuvo que esta norma implicaría dejar de considerar del mejor precio, uno de los principios esenciales del procedimiento de contratación pública. Irónicamente sostiene que la licitación pública se ha instituido como regla general con el propósito de que las competencias entre las distintas ofertas permitan a la administración obtener los mejores productos al precio más conveniente y evitar la existencia de sobreprecios. Los argumentos expuestos para el veto de una iniciativa impulsada por el diputado José Fernández Affur (ELI), no son los que de un tiempo a esta parte asume el Ejecutivo provincial, el que recurre a la compra directa por vía de excepción en reiteradas operaciones, y más aún, comprando por encima de los valores del mercado. Hay un sinnúmero de Decretos donde se advierte sin disimulo, la sobrefacturación en los productos adquiridos.

El Compre Correntino era un viejo anhelo que demoró años en convertirse en ley, cuando lo logró, fue vetada con la rapidez de Mbappe, el jugador de la selección francesa que deslumbra en el mundial futbolero de Rusia por su velocidad.

Normas como estás existen en Nación y en otras Provincias, “pero parece que para los cerebros de acá es inaplicable”, sostuvo un legislador de la oposición al publicarse en el Boletín Oficial el Decreto de anulación de la ley 6446, que en su momento ya obtuvo media sanción de la cámara baja, pero posteriormente fue cajoneada en el Senado que no lo trató, quedando en el archivo. Como no existe el veto parcial en la constitución de Corrientes, que podía subsanar por puntos en desacuerdo, la norma de un incansable Fernández Affur, fue aniquilada.