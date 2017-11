Orden suprema

La justicia radical inició

la “caza a los opositores”

El gobierno de Ricardo Colombi a la caza de los intendentes más potables de la oposición. Horas atrás el Fiscal Andrés Casarrubia recibió documentación de la intendencia de Víctor Cemborain (Mercedes), en igual mañana pero en Goya, fue el turno de Gerardo Bassi. La justicia, prácticamente un inocultable apéndice del poder de turno, concretó allanamientos primero el palacio Municipal goyano, y posteriormente en el área del corralón de la comuna, ubicado por avenida Sarmiento, en la zona sur de esa localidad, donde se depositan vehículos y maquinarias.

El operativo estuvo encabezado por autoridades judiciales junto a un interesante lote de policiales, causando un enorme impacto en la sociedad por la movilización de patrullas y de uniformados. Hasta donde se supo, se buscaba simplemente un expediente.

No para pocos, Colombi busca debilitar a las figuras más importantes del arco opositor, con la idea de desgastarlo para que no asomen tanto la cabeza. Casualmente, los dos jefes comunales a quienes se les inició una peculiar persecución judicial, son los mismos que fueron proscriptos en las últimas elecciones provinciales del 8 de octubre. Ambos buscaban su reelección, pero no se les permitió compulsar. El mercedeño quiere despejar la cancha, abrazado a la estrategia del retorno dentro de dos años, previa reforma de la Constitución de la provincia.

El fiscal Francisco Arrué realizó un allanamiento en la Tesorería de la Municipalidad de Goya por orden del juez de Instrucción, Darío Ortiz. Como dato a destacar, Ortiz antes de ser titular de ese Tribunal, era el Director de Transporte del gobierno de Ricardo Colombi. Pidió en su momento ser juez, y se le otorgó ese lugar, tras una disimulada evaluación del Consejo de la Magistratura.

Ante la ausencia del intendente Gerardo Bassi, el Fiscal Arrué y su comitiva, no dejaron ingresar a los empleados municipales al edificio de la intendencia.

EL COMUNICADO

Horas después, Bassi emitió un comunicado dando detalles de lo sucedido en la oficina de la Tesorería del Municipio. Indicó que por orden del juez de instrucción Darío Ortiz, el fiscal Francisco Arrue se allanó el edificio municipal, “secuestrando un expediente de orden de pago a plazos; modalidad que fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante en la Ordenanza 1927/17”.

“Lamentamos mucho este hecho inédito, que muestra una vez más el avasallamiento institucional que ejerce el juez Darío Ortiz, que ya sabemos cómo se maneja, y por lo cual ya lo hemos denunciado ante el Consejo de la Magistratura”, dijo el intendente Bassi, “luego del procedimiento realizado en medio de un espectacular y circense despliegue policial”. “Nos parece contradictorio que hablen de buena voluntad en la transición. En la primera reunión de equipos técnicos de la actual gestión y del intendente electo, nuestro secretario de gobierno les interiorizó acerca del estado general del municipio, en temas sobre los cuales estaba puntualmente el cheque de pago a plazos. Después de esta clara muestra de transparencia por parte nuestra, ahora nos mandan este allanamiento”. Finalmente, consideró innecesario el allanamiento pues “nos pudieron haber pedido el expediente, como hicieron otros jueces en otras oportunidades durante estos cuatro años. A pesar de todo esto, nosotros después del 10 de diciembre seguiremos sumando y construyendo para nuestra querida ciudad”, concluyó en su misiva el jefe comunal goyano.

La cacería está en marcha. El intendente capitalino, Fabián Ríos, tampoco es ajeno a esta maniobra persecutoria, que tiene sus raíces en la estrategia nacional implementada por el gurú presidencial Jaime Duran Barba de un cuasi exterminio del peronismo como opción electoral en el país.

Ríos está en la lista, y él lo sabe.