Aldo Abram

La inflación será mayor que 2017

“Con la depreciación del peso la inflación será mayor que la del año anterior”. Aldo Abram, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, opinó que “el gran problema no es que suba el tipo de cambio en su valor local, sino porqué está subiendo y la razón es la baja del peso, porque el dólar en el mundo no ha subido prácticamente nada”, sostuvo Abram, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, quien consideró que “la inflación de este año será mayor que la de 2017”. El dólar en sí, “no tiene impacto sobre la inflación, salvo algunas cuestiones financiera, pero si el peso, si la variación de su porque nuestra moneda se deprecia dentro del propio mercado interno mercado”. Explicó que “si vamos a otro mercado cuando queremos compran algo nos dicen, su peso vale menos y, por lógica, tenemos que dar más pesos por el mismo producto. Su precio no subió lo que pasa es que el peso vale menos”, explicó.