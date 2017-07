Casa de Corrientes

La ilegal compra millonaria

Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, sumado a falsedad ideológica, encierran la millonaria compra de un inmueble en Buenos Aires destinado a la Casa de Corrientes. Un lugar donde el radicalismo en el poder tiene pensado diseñar un bunker de sus actividades políticas, más allá de la mera representación de la provincia. Una operación inmobiliaria con una erogación de $9.500.000, tasada insólitamente por la misma firma que ofrecía a la venta los departamentos, que en mayo último, terminaría adquiriendo el gobierno de Ricardo Colombi sin la exigida licitación pública. Se violó tácitamente la ley de administración financiera (5571), buscando un artilugio legal, que concluiría afirmando aún más la ilegalidad de la Resolución. Asimismo faltan argumentos sólidos para respaldar la necesidad del millonario desembolso de los recursos públicos, cuando el Estado provincial ya cuenta con un predio de su propiedad, que por muchos años fuera utilizado como sede gubernamental en la capital de la República. Detrás de cada negocio impulsado por la administración ucerreísta, siempre existe una oculta historia.

La Delegación del Gobierno de la Provincia de Corrientes en CABA identificada como Casa de Corrientes, funcionaba en el 4to piso de San Martin 333, en un inmueble que pertenecía al Banco de la provincia. Tras su privatización en 1991, la nueva sociedad (adquiriente) terminaría siendo propietaria de ese predio, aunque a través de un comodato le cedería esas instalaciones para continúen con igual uso. Al re-estatizarse la entidad crediticia oficial, y la provincia volvería a convertirse en el principal accionista, prácticamente todo volvió a fojas cero. Y la sucursal bancaria seguiría como siempre funcionando en la planta baja de esa dirección.

Con fecha 29/10/2013 luego de lograr Ricardo Colombi su tercera elección como mandatario provincial, la Casa de Corrientes se trasladaría al lugar que parcialmente adquirió en mayo último. Inesperadamente terminaría pagando un suculento alquiler, cuando antes estaba funcionando en un lugar de su propiedad sin costo alguno. La idea: el Banco de Corrientes pretendía vender en bloque el edificio de San Martín 333 al Banco do Brasil en buenos millones y jugosas comisiones. Se cree que la operación integraba parte del Plan de recapitalización, algo que se tornaría innecesario al hacer el Gobierno un aporte de Capital, y ajustar el funcionamiento a las normas requeridas por el Banco Central de la República Argentina. Aunque otras versiones aseguran que la política del kirchnerismo de ese entonces, era la de frenar la expansión de la banca internacional en el país, y entonces los brasileros desecharían finalmente la compra.

EL NEGOCIO

Ante la necesidad de la probable operatoria con la banca brasilera, el gobierno alquiló el inmueble (ubicado por calle Maipu) a una firma que se encontraba en un proceso de desmantelamiento: Provin Canje S.A. Esta sociedad estaba siendo sustituida por el sistema de registro electrónico y exhibición de cheques que hizo que su objeto principal, que era el de canje de estos valores, cayera en desuso al igual que la empresa que los transportaba – OCASA del grupo Yabran –.

La Provincia de Corrientes, según se desprende del Decreto 1060 de mayo del 2017, evidencia que es una buena oportunidad para adquirir un inmueble para su sede. Negocia la compra en valor DOLARES (en pesos 9.500.000), que lo determina la firma BAIGUN, la que según surge de los avisos inmobiliarios de la época, ya lo tenía en venta. Se pide otro informe a la firma Obarrio, quienes a su vez hacen el estudio de los títulos para concretar la compra. Ambas terminan siendo juez y parte en la operación, que recién se conocería a través del boletín oficial del último 27 de junio, un mes y medio después que el negocio se había concretado.

PREDIO EN DESUSO

Por calle San Martín, otrora ex sede de la Casa de Corrientes, una de las dependencias fue parcialmente ocupada por los residentes (dos ambientes), mientras que el 4 piso quedó en desuso. Surge el interrogante si hacía falta el gasto millonario, equivalente en su valor, a la reparación de varios establecimientos educativos, que a lo largo y lo ancho del territorio provincial, se encuentran totalmente deteriorados.

Para darle legalidad a la adquisición del inmueble, el gobierno se ampara irregularmente en un inciso de la ley 5571, dando a entender que en todo Buenos Aires, ciudad de 9 millones de habitantes, no había otra posibilidad de compra (u otros edificios). Algo que jamás iba a saber, al evitar la licitación pública y que otros oferentes aparezcan. Todo estaba arreglado para PROVINCANJE. Tampoco daría la oportunidad de la oferta pública. Ricardo Colombi mostraría una vez más su facultad discrecional para manejar los fondos del Estado. Asimismo tampoco daría aviso a legislatura al ocupar recursos no presupuestados. No caben dudas del triste papel de la oposición en ambas cámaras del Poder legislativo, con una actitud pasiva que convalida el incumplimiento administrativo del uso del erario público.

Acuerdo de ministros

La primera objeción legal de la operatoria: las compras de esta magnitud deben hacerse por licitación pública según lo requiere la Ley de administración financiera (y como lo reconoce el propio Decreto en su considerando ), pero lo más inexcusable, es que al no estar previsto presupuestariamente este gasto de nueve millones quinientos mil pesos, se debió autorizar por acuerdo general de ministros, tal cual prevé las facultades y a su vez poner en conocimiento del Poder Legislativo ante la carencia de partidas para este destino. Solo dio el visto bueno el ministro secretario general de la gobernación, Carlos Vignolo.

La base de datos del BCRA exhibe en sus registros que esta sociedad anónima (Provin Canje) vendedora tiene una deuda de más de quinientos mil pesos con el Banco de Corrientes, por lo que también se va a beneficiar con su cancelación al ingresar los fondos públicos.

Más metros cuadrados

Por calle Maipú, donde se mudaría en el 2013 la Casa de Corrientes, solo se alquilaba lo que consideraban suficiente, sin embargo ahora se decidió la compra de un piso y medio. El argumento también se recuesta en la inmejorable ubicación del inmueble por la cercanía a los distintos organismos gubernamentales de la nación; además cuenta con cuatro cocheras y que a futuro, se podrá destinarla a despachos, oficinas, salas de reuniones, salas de usos múltiples, entre otras dependencias cinco estrellas. El predio tiene una superficie de 322 metros cuadrados cubiertos y 200 metros. Mucho más comodidad para los gobernantes de una provincia pobre.