Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino sostiene que las menores tasas de desempleo del NEA no se relacionan a la mayor disponibilidad de fuentes de trabajo, sino a más gente que considera estéril buscar empleo.

El INDEC dio a conocer los nuevos indicadores laborales. La tasa de desempleo en el segundo semestre del año 2016 creció al 9,3% de la población económicamente activa. Esto implica un gran salto respecto al 6,6% que el INDEC había reportado en el trimestre del año anterior.

La clave para explicar el inusual incremento en la tasa de desempleo es que el año pasado se registraban 11,9 millones de personas conformando la población económicamente activa, mientras que este año se reportaron 12,5 millones. El aumento en 600 mil personas participando del mercado laboral se distribuye en un incremento neto de 200 mil ocupados y 400 mil desocupados. Es decir que hubo una fuerte transformación de desempleo oculto (inactivos involuntarios) en desocupación explícita. A la vez en algunas regiones, como el NEA, hubo gente que buscaba empleo y ya no lo hace más. En esta región la tasa de participación laboral es de 42% y la de desempleo de 6%. Estos datos muestran la estrecha relación entre tasa de participación (gente que trabaja más la que busca trabajo) y tasa de desempleo (gente que busca activamente un empleo y no lo encuentra).