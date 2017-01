Casi dos dias sin luz en el Barrio San Gerónimo. La hipermillonaria condonación de su deuda con CAMMESA de alrededor de 1400 millones de pesos que beneficio a la DPEC, no cambian el panorama de la precariedad de la prestación del servicio. Ayer cayendo la noche la gente no aguantó y se calentó. Mostró ira con un fuerte piquete en Avenida Centenario y Ontiveros. La protesta de los vecinos de esa zona de la Capital, es por la baja tensión que sufren hace más de 48 horas. A muchos personas ya se les fundieron televisores, heladeras y aires acondicionados. Hay niños y ancianos con problemas de salud. No pueden dormir por las noches. No tienen respuesta de nadie. El ministro Enrique Vaz Torres, interventor del la empresa energética local, parece más preocupado en sus paradisiacas vacaciones en playas con el mar cristalino y azulque, en el sufirmiento de la gente azotada por el calor correntino. Horas atrás salió a decir que la mayoría de los empleados públicos cobra más de 9.000 pesos de salarios mensuales, admitiendo torpemente que gran parte de la masa salarial, estatal está por debajo de la línea de pobreza ubicada en más de $12.700.

Los damnificados por la falta de energía fueron en prosesión a las guardías de la Avénida Maipú y las sedes de la DPEC en el centro de la ciudad, donde nunca fueron atendidos. Tampoco ni por los defensores del pueblo, ni de los vecinos, ni de los consumidores. Todos en balnearios extranjeros.

LAS CAJAS DE ZAPATOS

La gestión radical que lleva más de 17 años en el poder, tornó a la entidad de la peatonal Junín en un verdadero agujero negro, con grandes negociados en licitaciones millonarias, con retornos que no pocas veces, fueron trasladados en cajas de zapatos (mejor que los Reyes Magos) desde comercios situados en la tradicional peatonal Florida de Buenos Aires, cedidos por buenos amigos ligados a empresarios españoles. Quien le pone el cascabel a este gato difícil de controlar, donde lo angurriento, no tiene límites.