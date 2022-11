La garrafa de gas de 10 K llegaría a $1350, y por ahora no la venden

El precio de la garrafa de 10 kilos de gas, subiría más de un 100%. Por si acaso algunas distribuidoras en modo de avivadas, publican que cuestan $750, pero no las venden hace 15 días, porque esperan que se les autorice el valor de 1350 pesos. Uno de esos comercios, está ubicado frente al aeropuerto. Ahora si uno llama por teléfono, y le solicita el envío a domicilio, le cobran $2100. Otra expendedora situada en la zona que se conoce como La Balanza por ruta nacional 12, ya la vende a $1.350,00 y otra distribuidora por Avenida Centenario cruzando la autovía en construcción, mantiene el precio a $750. El grado de especulación de los comerciantes no tiene límites, mientras que los controles de Defensa al Consumidor dentro de la Secretaria de Comercio, prácticamente no existen. No tiene suficiente personal, una carencia que le otorga a la distribuidora, hacer un viva la Pepa.