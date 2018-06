La cabeza de Jorge Sampaoli no se detiene. Desde que logró la agónica victoria ante Nigeria, lo que le valió sellar su boleto a octavos de final del Mundial de Rusia 2018, el entrenador piensa en cómo doblegar a Francia, actual subcampeón de Europa y candidato al título. Tras el informe que le acercó el analista de video Francisco Meneghini -estuvo presente en el choque que igualaron los galos ante Dinamarca-, sumado a algunas charlas con jugadores que militan en la Ligue 1 o que comparten plantel con futbolistas galos, el director técnico descubrió cuál es el punto débil de los dirigidos por Didier Deschamps. En el combinado albiceleste consideran que los dos laterales franceses -Benjamin Pavard (Stuttgart) y Lucas Hernández (Atlético Madrid)- tienen problemas en el retroceso y que sus espaldas son un espacio para explotar. Esta evaluación abrió un interrogante que Sampaoli aún no develó, ya que el DT practicó con 12 jugadores en el Bronnitsy Training Center, antes de partir rumbo a Kazán: ¿mantener el once que viene de conseguir el primer triunfo de Argentina en la competencia o cambiar de esquema y disponer el ingreso de Cristian Pavón? En caso de que se incline por la inclusión del delantero de Boca, la Selección pasaría a formar un 4-3-3 con Pavón y Di María luchando mano a mano con los mencionados marcadores de punta y Lionel Messi se movería como “falso 9”, relegando a Gonzalo Higuaín al banco de suplentes. Enzo Pérez, que ayer practicó de manera diferenciada, evolucionó favorablemente de la molestia que padecía en la zona del glúteo derecho, por lo que será de la partida. LA FORMACIÓN SI REPITE EL EQUIPO: Franco Armani; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Enzo Pérez, Javier Mascherano, Éver Banega, Ángel Di María; Lionel Messi; y Gonzalo Higuaín. LA FORMACIÓN SI INGRESA PAVÓN Y MESSI VA DE ‘FALSO 9’: Franco Armani; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Enzo Pérez, Javier Mascherano, Éver Banega; Cristian Pavón, Lionel Messi y Ángel Di María. Un dato no menor es que Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado, Éver Banega, Javier Mascherano y Marcos Acuña tienen una tarjeta amarrila, por lo que en caso de volver a ser amonestados se perderían un eventual choque de cuartos de final ante el vencedor del duelo entre Uruguay y Portugal.