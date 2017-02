La Fiscalía de Estado, dependiente del Ejecutivo provincial, contestó al Superior Tribunal de Justicia, que no se debería sufragarse en Capital con Boleta Única Electrónica (BUE) el próximo 4 de junio. Entiende que una ordenanza comunal no puede modificar el Código Electoral provincial que no contempla esa modalidad de votación.

La postura del Fiscal de Estado surge luego del amparo presentado por el Ejecutivo comunal capitalino para poder implementar la BUE. La Corte provincial luego de otorgarle la medida cautelar al municipio corrió vista del expediente al Gobierno provincial para que opine sobre su posición. En su presentación el Municipio había pedido a la justicia que se ordenara a la Provincia abstenerse de aplicar el Código Electoral durante las próximas elecciones municipales a realizarse en este año 2017 con el fin de implementar la boleta electrónica.

Si bien la opinión de la Fiscalía de Estado no es vinculante, su aseveración es importante dentro del posible fallo de fondo. No para pocos, la suerte ya está echada, y la boleta de papel diario ganaría la pulseada.