Agustín Payes

“La falta de industrias

ha destruido el interior”

En medio de la campaña electoral el precandidato a Diputado Nacional Agustín Payes, recorre toda la provincia. Más de ocho localidades son visitadas por Payes cada semana. “Decidí desde que me propuse ser candidato que iba a ir a hablar con la gente del interior, entrar a cada paraje y escuchar a todos por igual, eso es lo que estoy haciendo y no me deja de sorprender lo olvidado y desbastado que está cada rincón de nuestra hermosa provincia”, expresó el también concejal justicialista.

“Hay muchísimos lugares donde tener luz no es algo tan sencillo como apretar una perilla, la energía llega a cuenta gotas y esa es la principal causa de la falta de producción, estoy devastado por como veo a Corrientes”, resumió y agregó “la falta de industria ha destruido el interior”. Asimismo destacó, “tenemos un pueblo lleno de esperanza criado en la cultura del trabajo de campo, del levantarse todos los días a las 4 de la mañana, esas historias de gente trabajadora que espera ver que un día su esfuerzo dio frutos, es por la que quiero hacer algo, partiendo de la base de que no podemos seguir pensando en crecer si no fortalecemos la materia prima que es la industrialización local, la educación y la salud”, remarcó finalmente.