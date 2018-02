Duarte investiga

La extraña muerte de Yeye

El Fiscal Buenaventura Duarte recalcó que el disparo que recibió Germán Yeye Franco, fue 10 o 15 minutos antes de caer de la moto. Asimismo detalló que la bala, que se incrustó en zona del pecho de Franco, se trata de un calibre menor al arma reglamentaria de la policía. “Recibió el disparo 10 o 15 minutos antes de desvanecerse y caerse de la moto”, recalcó.

Franco, el joven de 24 años sospechado como autor de numerosos delitos, recibió un balazo por la espalda, segundos antes de que chocara la motocicleta que manejaba contra otro vehículo, en el barrio Sur de la capital de Corrientes.

La causa iniciada como muerte en accidente de tránsito pasaría a caratularse como un presunto “homicidio”.

“Yeye” falleció alrededor de las 21:30 del viernes. Esa noche manejaba una Motomel 110 cuando impactó contra otra moto que circulaba una pareja, en Lavalle al 1400, entre Gobernador Velazco y Vargas Gómez.

De las tres personas involucradas en el accidente, “Yeye” acusaba múltiples lesiones. Fue trasladado al Hospital Escuela donde constataron que murió.

“Cuando nos informan del hospital que fallece la persona, se constituye el médico (de Policía) que hace una evaluación del cuerpo; determina que tenía lesiones en el rostro pero además restos de sangre en la espalda”, dijo Duarte en declaraciones a Radio Sudamericana para agregar que “la opinión del médico de Policía fue que hagamos un examen más profundo y me solicitan que traslademos el cuerpo a la Morgue del Cuerpo Médico Forense”. Ya el día sábado, en la autopsia, encontraron un proyectil de arma de fuego en el cuerpo de “Yeye”. Sería una bala calibre 22, la cual fue extraída y ahora se encuentra secuestrada para ser peritada.

Una versión indica que Franco, presuntamente, fue atacado por “algún enemigo”, ya que así como contaba con muchas amistades, al parecer, mantenía diferencias con otras tantas personas.

Lo chocó un patrullero

Claudia “Lili” Méndez, la madre de Yeye, aseveró que “mi hijo manejaba muy bien la moto desde chico, y jamás pudo haber caído tan mal como para que se muera al chocar con otra”. “A Yeye lo atropelló un patrullero, y ya venía agonizando, Yo quiero saber qué pasó antes… quien le disparó, y por qué lo perseguía”, aseguró Méndez para sostener que desde un primer momento la Policía quiso apurar todo el trámite, me querían dar rápido el certificado de defunción, pero no lo acepté hasta que no me acepten la denuncia que realicé”.

“La moto estaba destruida, pero no pudo haberse roto tanto si solo chocó con otra moto. Eso es inaceptable”, insistió Lili.