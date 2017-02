Achacado y viejo, cerca de los 72 años, pero hábil para destruir en beneficio de su espacio interno, el senador provincial Tomás Rubén Pruyas prepara junto a sus aliados dentro del radicalismo, otro asalto a la ilusión del justicialismo: la de poder ganar la provincia luego de casi 4 décadas y media. La última vez, mayo de 1973. Una buena porción de los llamados Renovadores que tienen entre sus filas al enigmático Fabián Ríos, apuntan a un resurgimiento del Frente de Todos, aquella alianza UCR-PJ.

Antecedentes le sobran al pediatra. En 1987 junto a otros justicialistas adictos al internismo, entre ellos Enrique Vassel, quien después se pasaría al Panu, facturó al PJ apoyado en el sello de la Democracia Cristiana. Su éxodo momentáneo provocó que el Pacto Autonomista-Liberal gane las elecciones de ese año. Ricardo Leconte sería gobernador de Corrientes, y Pruyas con los suyos le quitarían los votos necesarios a Humberto Romero, postulante justicialista, de cosechar más electores en el Colegio que debía posteriormente ungir al nuevo dueño del sillón de Ferré. Eran tiempos de elecciones indirectas en la provincia. En los años siguientes, junto a los ya desaparecidos Ángel Pardo, Agustín Díaz Colodrero, y Rodolfo Martínez Llano con respaldo del menemismo, construirían la intervención partidaria y la salida de Julio Romero del control del Justicialismo de Corrientes. En 1991 como postulante a la vicegobernación, integraría con Alberto Difilippo el binomio electoral del justicialismo. En tres oportunidades confrontarían con la fórmula conservadora, Raúl Rolando Romero Feris-Lázaro Alberto Chiappe, polémicos Colegios Electorales mediante, sumado a intervenciones federales, caerían siempre derrotados.

En 1997, el galeno de niños sería el candidato a gobernador del PJ. Esa vez el fiasco fue tremendo. Los peronistas salieron terceros cómodos apenas superando los 75.000 votos. Antes en 1995, se las amañó para ser electo diputado nacional con un mandato que debía concluir en 1999, pero en 1998 entraría por la ventana al Senado de la Nación, cuando esa banca le correspondía al partido Liberal. En el 2001 junto a Ángel Pardo, le convencerían a un Tato Romero Feris en prisión, que ellos concentraban la mayoría de los votos del peronismo correntino para los comicios que se irían a desarrollar ese año. El Panu le daría la diputación nacional en primer lugar a Pruyas dentro de esa alianza electoral. Cosechó apenas más de 23.000 votos y Romero Feris, fraude de por medio, perdería las elecciones contra Ricardo Colombi, quien iniciaría su eterno reinado en la provincia con su periodo inicial 2001-2005. En el 2005 llegaría la obra cumbre del conocido Rubén. Ante el reclamo del justicialismo de alternancia en el poder en el acuerdo del entonces Frente de Todos, y ya con el kirchnerismo en el gobierno de la nación, tumbaría la candidatura del elegido Carlos Rubín a favor de Arturo Colombi, una acción que significaría la continuidad del radicalismo al comando de la provincia. La idea fue buena: Pruyas se convertiría en vicegobernador de Corrientes, cargo que se le negó en las tres derrotas con Difilippo más de una década atrás. Aquella vez en el eje de las negociaciones estuvieron el desaparecido Juan Carlos Chueco Mazzón, y el actualmente detenido por corrupción estatal, José Francisco López, donde ya había oficiado de valijero. Evidentemente la coronación de Arturo Colombi, no fue gratis.

EL ACUERDO

En 2009 quedaría desocupado al culminar sus funciones en la vicegobernación, pero Pruyas tramitaría un cargo a nivel nacional para seguir cobrando salario del Estado. Jamás se supo cuál era su trabajo.

En septiembre de 2011 encabezó la lista de senadores provinciales del justicialismo logrando el escaño. El PJ-FpV perdería por 10 puntos de diferencia con Encuentro por Corrientes (ECO), y mientras nadie festejaba, Pruyas tomaba champgne por la banca obtenida. 30 días antes en las PASO con Cristina como candidata a la reelección, el justicialismo alcanzaría el 52% y en octubre el 54%.

Ahora en 2017 concluye su mandato en la Cámara alta de la legislatura correntina. Sin muchas chances de clasificar para otro periodo, teje un acuerdo con Sergio Flinta y Carlos Vignolo, popes del radicalismo local. Ambos le aseguran el dinero del erario público y el respaldo político-judicial del gobierno de Ricardo Colombi para compulsar internamente con Camau Espínola, el peligroso adversario de ECO. Y en caso de derrota partidaria, fracturar al justicialismo, donde los disidentes ocuparían un lugar en la fórmula de la alianza oficialista. Una especie de resurrección del Frente de Todos. A no ser que Pruyas logre su reelección como senador de la provincia, esta película ya muchos la vieron. En la jerga ciudadana se conoce como quien no quiere soltar nunca la teta.