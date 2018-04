Lidia López, tutora de una nena de cuarto grado de la Escuela Nº 8, Juan Bautista Alberdi, ubicada en Avenida Raúl Alfonsín 3436 del barrio Celia, contó que los alumnos no tienen sillas ni salones, que les dan clases en un escenario en el patio y que les pidieron que lleven almohadones para no sentarse en el piso. Hice el reclamó a la directora del establecimiento pero no nos dio soluciones. “Mi hija está en cuarto año, hacen jornada extendida de 10:30 a 5:30 de la tarde, no hay bancos, salones, y así están, iban de 10 de la mañana y no sabían dónde ubicar a los chicos y le armaron una especie de salón en un escenario que tienen ahora. Y cuando se desocupa un salón pueden ingresar los chicos” contó. “Y le reclamé esto a la directora y me dijo que le ministerio, que esto, que el otro y no hay solución” indicó. “También hablé con algunas mamás y me contaron que los hijos llegan con las ropas rotas porque le pegan y que algunas nenas les cuentan que le levantan la pollera y no las dejan tranquilas, creo que se tiene que hablar de esto también”. “El último día le dijeron a mi hija que lleve una almohada para no sentarse en el piso, me parece que tienen que tener sillas no llevar almohadas” remarcó la mamá.