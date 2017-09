La era Colombi

Corrientes, 16 años de pobreza

Los números del INDEC sobre la pobreza en Corrientes, son lapidarios. 39.5% de la población correntina es pobre según datos oficiales del organismo estadístico nacional, el que ya no es controlado por el kirchnerismo, lo que sería un atenuante para el gobierno de Ricardo Colombi, sino quien ahora manda en la Argentina es Mauricio Macri, su incondicional aliado. Y los porcentajes surgen de un Ente controlado por Cambiemos.

Corrientes soporta 16 años de pobreza, igual periodo en que administra el apellido Colombi y el radicalismo la provincia.

El 22 de mayo de 2008, más de 9 años atrás, también el propio INDEC proporcionaría datos oficiales: 36.2% de los correntinos estaban sumergidos bajo la línea de pobreza. En aquellos tiempos gobernaba el otro Colombi, Arturo Alejandro, casi una década después, absolutamente nada cambio. En realidad la indigencia aumentó. Asimismo en aquel entonces, Corrientes peleaba con el Chaco los primeros puestos de las provincias con más pobres e indigentes del país, ahora, el tope de la tabla ya le pertenece. Los cuadros que ilustran esta nota, son determinantes en su información. No hay margen para la excusa. Más de una década y media sin evolución. Los incrementos de salarios reaccionarios en temporada de campaña electoral, no sirvieron para menguar el hambre que vive más de un tercio de la población correntina, inmersa en un territorio sin desarrollo y proyectos industriales.

Datos también del INDEC, ubicaban a Corrientes en el 2003, con el 40.8% de pobres, cuando Ricardo Colombi iba por su segundo año de mandato de su primer periodo como gobernador de la provincia (sumó tres ejercicios).

Horas atrás la ciudad amaneció empapelada con afiches, que junto a la imagen de Ricardo Colombi, actual jefe del Ejecutivo Provincial, y el diputado nacional, Gustavo Valdés, candidato a suceder al mercedeño en el sillón de Ferré, reza la frase “Juntos Somos el Futuro”. El futuro de más pobreza? Es el preocupante interrogante que aparece para el rápido análisis, como si Colombi creyera que su estadía en la esquina de Salta y 25 de Mayo, recién se inició pocos meses atrás. La hipocresía se adueñó profundamente de quienes, solapadamente piensan que siguen siendo lo mejor para el millón de correntinos.