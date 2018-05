Ídolo y figura

La emoción de Cristian Pavón

“Casi me largo a llorar cuando escuché los aplausos”. Si Boca quedó a un punto de ser campeón de la Superliga es gracias, en gran parte, al aporte de Cristian Pavón. Apagado Tevez y lesionados Gago y Benedetto, las responsabilidades se trasladaron automáticamente a un wing que está viviendo el mejor momento de su carrera. Cuando mayor es la dificultad, más pide la pelota, más busca gambetear y desequilibrar. La mayoría de las veces lo logra. Por eso, no sorprendió que Pavón aporte otras dos asistencias para los goles de Ábila en la Bombonera y terminó recibiendo una gran ovación de la gente. ¿Nace un ídolo? Hace tiempo que Pavón es el hombre más importante para guiar al xeneize al camino del triunfo. Es el principal eslabón de la cadena a través del cual se construyó un bicampeonato que está a una unidad de poder concretarse. Si el puntero eterno no sufrió todavía más en su trayecto a la posible coronación fue porque el 7 bravo mantuvo una regularidad y lo salvó a través de goles, asistencias y, por qué no, sacrificio defensivo. El extremo cordobés llegó a las 14 asistencias en el campeonato, supera a Matías Vargas (11), de Vélez, que lo sigue en la tabla de los pases-gol de la Superliga. Antes de la lesión de Benedetto, se hacía mucho énfasis en esa química que aquella dupla tenía. Sin embargo, el momento de Pavón es tan bueno que no tiene preferencias y le hace convertir goles al N°9 que tenga en el área: en el caso del domingo, a Wanchope.