La Corte intimó al Superior Tribunal por la retención indebida de la causa Tato Romero Feris. Por tercera vez le reclamó el envío de un expediente que involucra al ex gobernador y ex intendente de Corrientes. A modo de amonestación le dio 48 horas de plazo.

Romero Feris, se encuentra detenido por una condena que está siendo objeto de revisión por el máximo órgano judicial del país. Asimismo el proceso de apelación parado porque hasta el momento el STJ correntino, no gira la causa que permitirá a los miembros del Alto Tribunal Argentino, abocarse al estudio del expediente. Ahora a más tardar el lunes las fojas tienen que estar rumbo a Buenos Aires.

El martes pasado (13 de septiembre), la Corte con el voto de Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y el recientemente incorporado Horacio Rosatti, emitió una resolución admonitoria contra la reiterada negativa del Superior Tribunal de Corrientes a ceder el expediente. Por la inentendible demora, los cañones apuntan al presidente del cuerpo, Guillermo Semhan, como responsable de la controversia.