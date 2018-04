Ricardo Lorenzetti

“La Corte es independiente”

“La Corte es independiente, y en Argentina, en donde cada presidente quería tener su Corte, esto es un logro”, afirmo hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti. En una entrevista televisiva, Lorenzetti se refirió a la reforma judicial que impulsa, la relación que mantiene el Poder Ejecutivo y las críticas por las demoras en las causas de corrupción. La doctrina “Zaffaroni”, las denuncias de Elisa Carrió, las causas de corrupción, la relación con el Poder Ejecutivo, el impacto del Lava Jato en Argentina y en la región, la muerte del fiscal Alberto Nisman y la reforma judicial. Estos temas, entre otros, abordó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, durante una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi en la señal CNN. Consultado por uno de los principales temas que se discute en el Congreso, la despenalización del aborto, Lorenzetti evitó expresar su posición al considerar que “puede llegar un caso a la Corte, algo que suele pasar cuando no hay acuerdo Legislativo, y esto lo que pasó en Estados Unidos, donde hay un caso que definió la cuestión, y es complejo opinar anticipadamente”. Por otro lado, sobre la percepción que la sociedad tiene de la justicia (11%, según un informe de la UCA), señaló: “Es un dato muy preocupante. Lo que no se puede hacer es ignorar los problemas. Tenemos que tener conciencia de que la sociedad quiere cambiar, pero el cambio tiene que ser hecho de manera responsable, porque si sólo queremos hacer es algo accesorio, no funciona. Hay que cambiar de raíz el sistema. La primera preocupación de la población es la demora. En el Poder Judicial hay una gran cantidad de juicios, hay un exceso de litigiosidad”.