Avasallamiento de la DPEC-

La Cooperativa se resiste en Virasoro

Fuerte puja en Virasoro por el servicio de energía eléctrica que podría convertirse en una pueblada. Ayer la DPEC con presencia de fuerzas de seguridad buscaba tomar posesión de líneas y transformadores del tendido de la Cooperativa de Servicios Públicos de esa localidad. Autoridades y trabajadores de esa entidad se manifestaron contra la medida impuesta por el gobierno radical. Hubo piquetes en la Ruta 14.

El presidente de FACE, José Álvarez, afirmó que “en Corrientes no hay derechos, avasallan las instituciones. Es una imagen lamentable ver a la policía custodiando un transformador y un poste de cemento, porqué no van a custodiar y dar seguridad a la provincia de Corrientes”, se preguntó el dirigente y agregó: “desde FACE defenderemos la cooperativa como institución. “Le informamos al gobierno de la provincia que denunciaremos todas estas irregularidades u otras en la Oficina de Anticorrupción de la Nación, ya que la justicia Correntina mira para el otro lado”, aseveró Álvarez para sostener que “esto sacará a luz muchas irregularidades en DPEC conducida por Alfredo Aun”. “Hemos tratado de no llegar a esto, pero evidentemente a la provincia Corrientes no llegó el Cambio como se prometió”, concluyó.