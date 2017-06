LA COMPRA MILLONARIA

En el boletín oficial del 27 de junio, se conoció que la provincia decidió a través del Decreto 1060 del 12 de mayo, decidió adquirir en $9.500.000 un inmueble en Buenos Aires (Maipú Nº 267), donde se encuentra emplazada la Delegación del Gobierno de Corrientes. La idea: para tener la disponibilidad de un espacio contiguo a la planta baja y primer piso. El argumento también se recuesta en la inmejorable ubicación del inmueble por la cercanía a los distintos organismos gubernamentales de la nación; además cuenta con cuatro cocheras y que a futuro, se podrá destinarla a despachos, oficinas, salas de reuniones, salas de usos múltiples, entre otras dependencias. El predio fue adquirido a “PROVINCANJE SA”, teniendo una superficie de 322 metros cuadrados cubiertos y 200 metros.

Surge el interrogante sobre la necesidad del millonario desembolso, que ningún gobierno desde el advenimiento de las democracia en 1983, y otros anteriores al proceso militar, hayan decidido como prioritario la adquisición de un inmueble destinado a la Delegación del Gobierno local, en la capital de la República. No hay dudas que a la gestión de Ricardo Colombi dinero no falta para estas jugosas operaciones, y si muestra escasez cuando se habla de construcción y reparación de escuelas y hospitales. El síntoma claro de esta adquisición: no caben dudas que los radicales piensan quedarse por muchos años más en el gobierno.