Si bien Gustavo Valdés en el nuevo gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi sigue habitando la Residencia Oficial 1. Algunos osados sostienen que el mercedeño se acostumbró tanto a ese lugar privilegiado en la legendaria costanera General San Martín frente al caudaloso río Paraná, que ahora no se quiere ir de allí. Otros dicen que hay cosas muy valiosas guardadas allí, que todavía no hay un lugar seguro donde trasladarlas. Sea como sea, no queda bien. Cada uno en el espacio que por ley y derecho popular le corresponde.