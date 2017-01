El presidente de la Comisión Normalizadora, Armando Pérez, retornó este martes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de un mes de haber estado internado por una trombosis pulmonar, aunque tuvo poca paz, ya que los dirigentes de la B Nacional decidieron no reiniciar el torneo el 29 de enero, como estaba previsto. Lo señaló Daniel Ferreiro, vicepresidente de Nueva Chicago, en la puerta de la AFA, al retirarse de la reunión con sus pares. El dirigente del “Torito” confirmó que el torneo de la segunda categoría del fútbol argentino no comenzará en la fecha pautada y reclamó que se abone la deuda que tiene la AFA con los clubes del ascenso. “Es imposible jugar así, la B Nacional es inviable. No tenemos fondos, estamos desfinanciados. Si no podemos cobrar lo que se nos adeuda, es imposible que la categoría arranque”, manifestó Ferreiro. Casi al unísono del anuncio, cerca de las 17:30, Pérez, también presidente de Belgrano de Córdoba, ingresó al edificio ubicado en Viamonte 1366, por primera vez desde su internación en diciembre.