Selección Argentina

La ausencia de Icardi

Jorge Sampaoli se refirió a la ausencia de Icardi: “Él sabe lo que se juega”. Uno de los temas del momento en la Selección argentina es el golpe que dejó afuera de la gira por Rusia a Mauro Icardi, que a pese que la recuperación no le demandaría más que 4 o 5 días, no viajó a jugar los dos amistoso con el equipo de Jorge Sampaoli. Precisamente de este tema, y de la polémica que se armó en torno a las críticas que hablaban de que el jugador del Inter en realidad podría haber viajado para recuperarse con el grupo y estar a disposición para el segundo encuentro, frente a Nigeria el martes 14. “Si el parte médico del Inter habla de una rodilla inflamada, yo no tengo por qué dudar. El jugador sabe lo que se juega y entiendo que si no vino es porque no estaba en condiciones”, reveló Sampaoli desde la concentración del Seleccionado. “¿Quién más que el jugador va a querer estar? Si no vino tengo que entender que no pudo”, agregó el DT, confirmando que la decisión de no estar en Rusia fue del propio Icardi.