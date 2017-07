Resolución del PAMI

Kinesiólogos alertas por “intrusos”

Es por la intromisión de “auxiliares” en la profesión. Una resolución del PAMI a nivel nacional alertó a los profesionales kinesiólogos en Corrientes debido a la inusitada aparición de la figura de “auxiliares” en la profesión. La obra social de los jubilados incorporó a la categoría “auxiliar en kinesiología” para la atención domiciliaria. A nivel local aún no se formalizó la decisión, pero reconocen “un irresponsable intrusismo”. El Colegio de Kinesiólogos de Buenos Aires (COKIBA) cuestionó al PAMI por haber incorporado a la categoría “auxiliar en kinesiología” en el servicio de atención domiciliaria, porque aducen que “no están colegiados ni son reconocidos por el Ministerio de Salud” y desde esa entidad aseguraron que evaluarán el tema en una reunión prevista para el próximo martes.

Adhesión local

Jorge Ferreyra del Colegio de Kinesiólogos de Corrientes, sostuvo que “lo que está pasando a nivel nacional es que según una resolución del PAMI Central incorporan auxiliares en kinesiología para los afiliados de esa obras; la problemática que existe es que en vez de contratar a profesiones se toma a auxiliares, a personas que no están capacitadas, que no tienen un título correspondiente y no está autorizada para brindar esos servicios”, explicó el profesional