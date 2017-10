Interna justicialista

Karlen fustigó la figura de Camau

“Camau Espínola es un ciclo cumplido y agotado en Corrientes”, sostuvo Alejandro Karlen, en dialogó con Radio Sudamericana para aseverar que “aportó mucho pero es un ciclo de conducción agotado en Corrientes”.

“Hay que construir un Justicialismo con una conducción democrática y participativa, donde todos podamos opinar y decidir cómo hay que hacer una campaña”, agregó el parlasur correntino para puntualizar que “ya no puede ser candidato a gobernador (por Camau). El esfuerzo de él no alcanza, hasta ahí llegó y lamentablemente no pudimos lograr el objetivo”. Él no tiene el concepto que necesita la sociedad de Corrientes para poder acompañar al conjunto del peronismo, tenemos que crear desde el peronismo un candidato que entienda que la política es una acción colectiva donde las asociaciones tienen que participar, donde las entidades de Corrientes deben ser escuchadas”, puntualizó Karlen a modo de docencia.

“El peronismo tiene una conducción y esa conducción fue ejercida por el candidato a gobernador”, pero “nos enterábamos donde había un acto 10 minutos antes, ni siquiera teníamos la oportunidad de opinar. Hubo muchos errores en la organización política porque no podíamos ayudarle”, detalló el dirigente pejotista. “No tengo un problema personal con Camau pero cree que la política es una acción individual y que el partido es una cuestión secundaria y esto no es así”, dijo para recordar que “nuestros candidatos a senadores y diputados provinciales por ejemplo, Giraud era muy buen candidato a senador provincial pero no tuvo spot ni afiche con Camau, y era Camau el que conducía la campaña”. “Camau no acompañó a Jorge Romero en ningún acto cuando a Jorge le tocaba competir”, concluyó.