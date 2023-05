Karlen cuestionó a los canditatos del FDT, Canteros y a Braillard Poccard

El parlamentario del MERCOSUR Alejandro Karlen cuestionó a los candidatos a diputados por el Frente de Todos, usurpado por estos impostores, como son Gustavo Canteros y Germán Braillard Poccard. El dirigente del Peronismo que Viene, quien encabeza la lista de Ganemos Corrientes, calificó de “impostores” a los postulantes de la alianza que lleva el sello del PJ. “La sociedad se está dando cuenta de que el Frente de Todos fue usurpado por impostores y todo el peronismo se está volcando a nuestro espacio”, dijo ayer el legislador del PARLASUR en declaraciones a radio La Red Corrientes, en referencia a los espacios que lograron en la grilla los socios de la alianza. “Los compañeros de la provincia que conformaron nuestra lista en los municipios donde se vota son compañeros con una gran trayectoria. Entendieron que el peronismo tenía que ser un frente peronista, porque fue usurpado por estos impostores, como son Gustavo Canteros y Germán Braillard Poccard, quienes se apoderaron ilegítimamente del Frente de Todos, más La Cámpora que no tiene nada que ver con el peronismo”, aseguró el candidato a diputado provincial de Ganemos Corrientes. No es la primera vez que Karlen apunta contra La Cámpora. Durante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el parlamentario debió acudir a la Justicia para competir y acusó a dicho sector político de haber intentado obstaculizar su participación. Ahora avanzó con las críticas contra el exvicegobernador, quien hoy encabeza la lista de diputados del FDT, y contra el diputado del Frente Renovador de Corrientes Germán Braillard Poccard. “Es una vergüenza lo que han hecho con el peronismo”, opinó el parlamentario. “Lo han denigrado tanto y han puesto compañeros rellenos de empanadas, porque ahí el único que tiene posibilidad de salir es Canteros, el resto no tiene una chance”, asestó respecto de la conformación de la grilla. En segundo lugar se ubica una referente de La Cámpora, Marlen Gauna, y en tercer lugar el candidato del espacio Renovador César Lezcano.