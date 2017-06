Gobierno Indignante

Justifican la quita de pensiones por discapacidad

En el Ministerio de Desarrollo Social sostuvieron que las personas que dejaron de percibir el beneficio “no son inválidos totales“. Un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social salió a dar repudiables argumentos para justificar que hayan recortado más de 80 mil pensiones por discapacidad, a partir de reflotar un viejo decreto del año 1997 que estaba en desuso. El titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, confirmó que comenzaron a recortar ese beneficio que alcanza a casi 1,4 millón de personas. Pero fue más allá y dijo que lo hicieron con personas que igualmente pueden trabajar y hasta cobrar la Asignación Universal por Hijo, como las personas que padecen síndrome de Down. “Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, aseveró el funcionario y agregó que “una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.