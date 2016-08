Familiares de la joven Irupé Acevedo, que falleció en enero de 2015 tras un caso de presunta mala praxis, se concentraron ayer por la mañana en la esquina de Pellegrini y San Juan, a metros de los Tribunales, pidiendo justicia. Lourdes Rojas, mamá la Irupé, expresó que “hace 18 meses que comenzamos la causa por el fallecimiento de Irupé y no tenemos las respuestas que queremos”. La joven falleció sobre la mesa de operaciones en una clínica privada. La causa, un shock anafiláctico seguido de paro respiratorio. Rojas considera que se trató de mala praxis, ya que no se habrían realizado los estudios correspondientes para determinar si la joven era alérgica alguna sustancia, entre ellas, corticoide o anestesia.

“Hace 18 meses que comenzamos la causa por el fallecimiento de Irupé y no tenemos las respuestas que queremos de la justica, hubieron casos que ya están en juico oral y la causa de Irupé nada. Soy consciente de que los juzgados tiene muchas causas, pero necesito más celeridad”, dijo la mamá de la joven fallecida para puntualizar que “la doctora que la operó forma parte de una cátedra del la facultad de Medicina”.

EL CASO

Irupé Acevedo tenía 20 años cuando ingresó al quirófano el pasado 30 de enero para someterse a una sencilla cirugía de amígdalas. Sin embargo, la joven falleció sobre la mesa de operaciones en una clínica privada ubicada por calle Quintana. La causa, un shock anafiláctico seguido de paro respiratorio. Cursaba el 4º año de la Licenciatura en Comercio Exterior y quería ir a Buenos Aires para continuar con una carrera diplomática. La madre de la chica suponía que se trataría de una operación de media hora, sin embargo, a los pocos minutos la médica le informó su hija había sufrido un paro.