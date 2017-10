Justicia para Abril

Amenazas y entrevista con la fiscal

Lorena Núñez, la mamá de Abril, la jovencita que vivía en el Barrio Patono, que murió en extrañas circunstancias; fue recibida este lunes por Mónica Espíndola, fiscal de Instrucción N°3. Tras el encuentro, Núñez manifestó que se siente apoyada y conforme. “La doctora me confirmó que tiene dos detenidos, pero que no parará hasta detener a todos los involucrados”, puntualizó la mamá de Abril, quien aseguró a los medios de prensa que recibió nuevas amenazas.

“Estoy conforme con lo que me dijo la Fiscal. Ella me dio tranquilidad”, expresó Lorena Núñez, en medio de una marcha y en declaraciones ante el periodismo local, encabezando la manifestación que se realizó por calle Carlos Pellegrini. “La fiscal me confirmó que tiene dos detenidos pero me dijo que van a meter presos a todos los involucrados”, insistió.

Incendiarán todo

“Volvieron a amenazarme que le van a prender fuego a mi casa; no sé si es gente que estuvo con Abril”, sostuvo su mamá Lorena. “Estoy conforme; le agradezco a la doctora Espíndola, ya que me dijo que hará lo posible para encontrar a los que faltan”, dijo sobre el epílogo de una marcha pidiendo justicia por las calles céntricas correntinas.