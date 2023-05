Juntos por el Cambio rifa un caballo para recaudar fondos

Por una Argentina Mejor, rifan un caballo Cuarto de Milla. El valor es de 2000 pesos, y además, te invita a ser parte del Cambio. Dicen que lo recaudado irá para folletería, logística y publicidad de Juntos por el Cambio. La propaganda muestra la foto de un equino con un subtitulado que reza GUACHOS DE LA PATRIA DE BULLRICH. Dejan un alias, por si alguien quiere comprarla por mercado pago: caballos.santa.maría, y hasta un número de teléfono que por el prefijo, sería de la zona de Mercedes Corrientes: 0773 400683. En realidad esta clase de animales no son de bajo costo. No los compra cualquiera. Hasta donde se pudo averiguar, el peculiar sorteo no tiene la autorización del Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes. La rifa sería ilegal, como una gran cantidad que se ofrecen y pululan por todo el territorio provincial. Tampoco las timbas en las cuadreras son controladas por el organismo lúdico. El lavado de dinero y la evasión tributaria que existe en estos eventos es descomunal. Ahora rifar un caballo de carrera para fines electorales, verdaderamente superó con todos los pronósticos.