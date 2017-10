Pablo Suárez

Jugamos bien, no definimos

“Mandiyú jugó muy bien pero lamentablemente no definimos”. El técnico de Mandiyú Pablo Suárez tras el empate del domingo ante Chaco For Ever aseguró que “estamos un poco caídos después del empate, Mandiyú jugó muy bien lamentablemente no pudimos definir con el equipo”. En la próxima fecha, Mandiyú recibirá a Guaraní Antonio Franco. Tras empatar ante For Ever, en el Federal “A” el técnico Pablo Suárez admitió “estamos un poco caído después del empate lamentablemente, salimos todos con bronca pero esto es fútbol, lo importante es que tuvimos situaciones de goles, el equipo dio todo por lo que uno se va satisfecho con el grupo humano que tiene”. Aseguró que “Mandiyú jugó muy bien, lamentablemente no pudimos definir con el equipo, a la hora de definir los partidos no lo estamos logrando”. Agregó que “es una linda categoría y tratamos de hacer buen fútbol para generar goles, lamentablemente nos quedamos con las manos vacías”.