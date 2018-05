Jubilados IPS hacen juicio para cobrar

La estafa oculta

Los jubilados de Corrientes deben recurrir a la Justicia porque el Poder Ejecutivo posterga la solución de los asuntos previsionales, especialmente los ligados a lo económico, empleando para ello evasivas; o sea, “bicicletea” el pago a jubilados.

La interventora lazarof, a más de trucha en los términos de la Ley 3460 en sus arts. 79 a 86; y aun si fuera Interventora legal, es partícipe necesaria en la violación de Derechos constitucionales de los afiliados ya que el IPS tiene su razón de ser en el Derecho al los beneficios de la seguridad social que tienen los trabajadores; Derecho Social consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 14 bis establece que las entidades -en este caso IPS) serán “administradas por los interesados”, por eso la ley 4917 en su Artículo 8 crea el Consejo de Administración integrado, entre otros, por “un representante de los beneficiarios y otro de los afiliados en actividad”, cosa que Lazaroff no tiene…

Además de las mañas del aparato judicial, está la “Industria del juicio previsional” que Ricardo Colombi dejó a las corporaciones de abogados y contadores. El dato: en el caso de los los abogados es casi imposible conseguir alguno que se halle dispuesto a defender los intereses de los jubilados del IPS, atacando a fondo las causas de la estafa, en primer lugar porque los abogados (y contadores) tienen trabajo mientras dure esta alteración del estado de derecho y cobren el importe de sus servicios, aunque la consecuencia económica derivada son las costas del juicio que finalmente son pagados por el IPS y los jubilados o sea que los viejos se joden y los únicos ganadores son los profesionales que cobran por su trabajo; en segundo lugar, porque ir a fondo contra el sistema tramposo implica esgrimir los fundamentos administrativos, legales y constitucionales para desmontar los artilugios falaces que sustentan la estafa a los jubilados, lo cual significaría confrontar contra el ex gobernador Ricardo Colombi quien -con intenciones no conocidas pero palpables- es el responsable por las acciones y omisiones de sus delegados interventores (truchos) en el IPS, incluso es responsable de haber gobernado con el vacío real y provocado de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, siendo un organismo de control establecido por la Constitución.

Alberto Ruiz Díaz