Ingrid Jetter pidió “que el candidato tenga compromiso con la gente”. También ratificó sus intenciones de ser la candidata a la Gobernación por la alianza ECO Cambiemos, aunque aclaró que “no me desvela el cargo, sino hacer cosas por la gente y ese es el mejor lugar”. Reclamó “que el candidato tenga compromiso con la gente y no con el que lo designó”.

Afirmó en cuanto al Plan Belgrano y las declaraciones del ex senador Eugenio Nito Artaza que “en materia de rutas, que es lo que a mí me compete, han llegado muchas obras”. Recordó que “en 2016 se pusieron en función obras detenidas y se dio continuidad a otras”. Recordó el martes cierran las listas del proceso interno de la fuerza política creada por el presidente Mauricio Macri. “No tenemos aspiraciones personales”. “Ojala se resuelva todo bien porque a la gente no le gusta la pelea por espacios, aunque si se hacen que sea en el marco del respeto y de la ley”.

Ante las afirmaciones de Ricardo Colombi sobre la elección del candidato oficialista, Jetter puntualizó que “el Gobernador sabe leer lo que la gente quiere y por eso estuvo mucho tiempo”.

Fórmula que apunta al Balotaje

Algunos periodistas locales barajan que Ingrid Jetter analiza la posibilidad de integrar una fórmula con Gustavo Canteros por fuera de Encuentro por Corrientes (ECO). Una idea que tendría cierta anuencia del gobierno nacional. Desde el entorno de la rubia funcionaria de Vialidad Nacional, aseguran que el primer convencido sería el ministro del Interior Rogelio Frigerio. Los cálculos de Balcarce 50 interpretan que ese binomio podría forzar una segunda vuelta electoral con Camau Espínola, candidato que encabeza las encuestas. Desde Baires entienden que el candidato de Ricardo Colombi, el radical Sergio Flinta, quedaría tercero, muy lejos del ex medallista olímpico.

Jetter se ilusiona con la posibilidad de disputar un balotaje junto a Canteros contra el aspirante justicialista. Aseguran que en ese escenario, el ex gremialista tendría el respaldo del “voto radical obligado”, quien perdido por perdido, terminaría apoyándolo.

En la mesa de análisis, está la posibilidad que Canteros encabece la fórmula, o que acepte ir como vice de Jetter, quien sostiene que es “ahora o nunca”. El PRO no quiere ser segundo de Flinta. Sin decirlo públicamente, es una decisión tomada puertas adentro del partido que lidera el presidente Macri.