El mediocampista del seleccionado argentino confirmó que su ciclo en el equipo albiceleste finalizará con la participación en el Mundial de Rusia 2018 y aseguró que Lionel Messi “es como los grandes artistas, no tiene una nacionalidad, sino que pertenece a la gente que paga una entrada para ir a verlo”. “Mi ciclo en la selección se termina en el mundial de Rusia”, anunció Mascherano, quien con 139 partidos disputados es el segundo jugador con más presencias con la camiseta albiceleste detrás de Javier Zanetti (145). El futbolista del Barcelona de España, ratificó la posibilidad que había deslizado luego de la clasificación al Mundial obtenida el martes en Quito con la victoria sobre Ecuador (3-1). “Si Sampaoli decide llevarme al Mundial, mi ciclo con la selección termina ahí; no hay más allá”, afirmó el santafesino quien, a los 33 años, apunta a su cuarta participación mundialista. “No es por la edad, es por el hecho que llevo muchos años y quiero priorizar otras cosas como la familia a la que no atendí durante estos quince años”, explicó uno de los referentes del equipo nacional.