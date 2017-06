Acceso a la información

Invitación nacional, que

Corrientes “no aceptará”

Invitan a las provincias a adherir a Ley de Acceso a Información Pública. Una invitación que al radicalismo gobernante en la provincia, le sería difícil de aceptar.

La subsecretaria de Reforma Institucional de la Nación, Marina Carbajal, convocó a las provincias a adherirse a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. Se trata de una ley que regula el derecho que tenemos todos los argentinos de consultar al Estado sobre diferentes cuestiones, por ejemplo el avance de obras.

El gobierno de Ricardo Colombi, no solo se destacó en todos sus mandatos por ocultar información, sino que además mantiene la costumbre de publicar los Decretos con casi tres meses de retraso en el boletín oficial, más allá que una norma le exija que sea a los 3 días de refrendarlo. Tampoco nunca se pudo acceder a las declaraciones juradas de todos los funcionaros de su gabinete, como tampoco a la liquidación de sus salarios. Jamás se hizo público cuánto gana el gobernador de la provincia, menos aún saber el contenido de su declaración jurada. Si es que existe. Documento que si un ciudadano común lo pide, se le es denegada bajo el argumento que solamente es cedida por orden de un juez.

Asimismo la interesante ley entrará en vigencia a partir del mes de octubre y desde el gobierno nacional “se envió la invitación a las provincias para lograr la adhesión de las mismas”. Posiblemente Corrientes no acceda a aceptarla, por lo menos, hasta el próximo gobierno.

A nivel nacional se votó casi por unanimidad esta ley y dentro de la misma hay una invitación a todas las provincias a adherir. También se plantea el uso de mecanismos electrónicos para hacer los pedidos de información. En Corrientes, por ahora, esta norma no clasificará.