Ante una posible derrota

Intervención Federal, el Plan B

En el Plan B de la administración radical figura una posible intervención federal a Corrientes, si ECO-Cambiemos no logra el triunfo el próximo domingo. El mecanismo del fraude puede tener fisuras, y la previsibilidad es evitar que otro gobierno asuma en diciembre. “Solo gobierna el que asume”, habría deslizado días atrás el considerado patrón de Corrientes en una reunión de cúpula. Las miradas apuntan a Juan Galarza Gines, considerado el monje negro de Ricardo Colombi, como el ideólogo de esta acción antidemocrática, que según fuentes fidedignas, tiene la venía de una de las oficinas de Balcarce 50.

Galarza Gines tiene su oficina a metros del despacho oficial del mercedeño, aunque nadie sabe a qué escalafón pertenece dentro del organigrama gubernamental. No para pocos es quien redondea los negocios de Colombi, siendo el filtro y contralor de las acciones de gobierno. Tiene viáticos y vehículos oficiales a su disposición, su figura como la de Rasputín del Zar Nicolás, tiene cierta semejanza, aunque en este caso, nunca llevó al caos a su amigo el jefe del Ejecutivo Provincial.

LA MANIOBRA

Si los datos de las mesas iniciales y con el transcurso de las horas se advierte la victoria del candidato de la oposición, el centro de cómputos oficial podría convertirse en un caos informático, que no refleje la realidad de los sufragios emitidos. En las próximas horas siguientes se desataría una incertidumbre con acusaciones cruzadas que derivarían la situación al análisis de la justicia electoral, totalmente controlada por Ricardo Colombi y los suyos. Nada se resolvería en el corto plazo. Protestas y algunos focos de violencia adornarían el clima tenso que desarrollaría al no conocerse fielmente el resultado de los comicios. Se llegaría así hasta el 10 de diciembre, fecha del vencimiento del mandato de Ricardo Colombi, provocándose la acefalía en el Poder Ejecutivo que debería ser cubierta por el vicepresidente 1º del Senado con un gobierno interino de 60 días. Culminado ese plazo no cabría otra cosa que una intervención federal decretada por Mauricio Macri ad referéndum del Congreso nacional, que en esa fecha se encontraría en receso, aunque podría ser convocado de urgencia.

TODO SE REPITE

La historia podría volver a repetirse como en 1991 ante el empantanado Colegio Electoral que culminó con la llegada momentánea de Hugo Mancini al control del Poder Ejecutivo, y el posterior arribo de Francisco de Durañona y Vedia como interventor federal. Lo que siguió después, todo el mundo lo sabe y lo recuerda con angustia. El dato: Corrientes es la provincia con más intervenciones federales en la historia del país.

Hasta ayer los focos a controlar por alianza que encabeza en el justicialismo, es la migración de votantes desde el Chaco con domicilio figurativo en Corrientes, maniobra orquestada por el Registro Provincial de la Personas, para engrosar los votos del Frente oficialista.

Por la cabeza de la dirigencia de ECO no pasa la posibilidad de una derrota, asimismo se los observa bastante malhumorados. Un sinnúmero de negocios internos y externos, con concesiones prolongadas pueden derrumbarse inmediatamente con la perdida de millones de pesos.

La intervención Federal, es sin dudas, una salida más decorosa y amable ante un hipotética tempestad.