Dos en la gatera

Interna en el PRO por

la candidata a concejal

Fuerte interna en el PRO por la nominación de la candidata a concejal que ocupará el cupo femenino en la alianza ECO-Cambiemos, mientras que la Junta Departamental eligió a la abogada María Soledad Mozer para cubrir ese lugar, la presidencia del partido prefiere a la escribana Danisa Argento, quien ya anduvo de campaña con la fórmula Tassano-Lanari.

Flavio Serra, titular de la Junta Departamental, informó que en la noche del lunes ese organismo partidario en votación dividida se inclinó por Mozer, aunque según una amañada Carta Orgánica, el que define las candidaturas es el Consejo provincial. El PRO local, tendría una mecánica de elección totalmente diferente a la de los demás partidos políticos, que en materia de concejales, les corresponde a los comités de cada comuna designarlos. Aunque puertas afuera buscan mostrar armonía, la discrepancia es más grave de lo que se vende, hacia la tribuna. Al igual que el radicalismo, en la agrupación amarilla, también existiría la usanza del dedo.

Mozer, de 34 años de edad y oriunda de la Capital correntina fue la seleccionada a nivel departamental, por su militancia en el PRO, en la Fundación Pensar y experiencia política. La propuesta se diferencia de lo anunciado por el candidato a intendente Eduardo Tassano, quien deslizó que Danisa Argento integraría la lista de ECO Cambiemos. Asimismo sobre Argento, nacida en Monte Caseros, ya aparecieron rechazos on-line. A través de las redes sociales se asegura que no tiene la antigüedad suficiente de 5 años de radicación, ni pertenencia en el padrón electoral de la ciudad que exige la Carta Orgánica municipal para postularse como edil en la comuna capitalina. Su candidatura podría ser impugnada y el PRO sufriría el riesgo de perder el tercer lugar en la grilla, al producirse en corrimiento de lista. Para otros, la justicia electoral controlada por el radicalismo, podría acomodar las irregularidades.

En la noche del lunes, tres miembros votaron por Mozer, dos por Argento, y uno por Milagros Collinet.

“Ayer se reunió la junta departamental y ha votado, incluso las cuatro candidatas pudieron exponer sus expectativas, y en ese encuentro resultó electa una abogada de 34 años, Soledad Mozer que ha trabajado tanto en el partido como en la fundación y se lo merece”, indicó Ingrid Jetter en declaraciones a radio Dos, para reconocer que “es potestad del Consejo Provincial determinar candidatos, pero es bueno saber que se decide a nivel Departamental”.

Schiavi abrió la brecha

“Acá no hay internas, pero tirar nombres por los medios no es sano”, aseveró el Presidente del PRO en Corrientes, Raúl Schiavi, tras aparecer el nombre de María Soledad Mozer como la posible candidata a concejal del PRO. “Hay tiempo para elegir, analizar y creo que las ansiedades y las ambiciones personales están jugando una mala pasada”, dijo Schaivi en radio Sudamericana para puntualizar que “quiero ser cuidadoso de la candidatura de la Dra. Mozer, no la conozco y no quiero entrar en cuestión de si es válida o no”.

“Está claro dentro de la Carta Orgánica, elemento que rige como se van a elegir las candidaturas, no prevé el esquema de elección que fue planteado ayer (por el lunes). No participé de esa reunión de junta departamental, pero sé que la votación salió 3 a 2 y 1 abstención (en realidad votaron a Collinet). 6 personas no tiene mucho es espíritu democrático”, acusó Schiavi abriendo la brecha interna, que por lo que se sabe, se inclinaría por Danisa Argento.