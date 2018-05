Una mujer denuncia que intentaron raptar ayer a la tarde a su hija cuando volvía de la escuela. Según consigna en la denuncia policial, el hecho ocurrió alrededor de las 19.45, en la intersección de Cartagena y Juan José Paso del barrio Villa Raquel de esta ciudad. Mónica Acuña, la madre de la menor de 15 años relato el dramático momento que vivió su hija cuando a media cuadra de su casa, tras bajar del colectivo, fue interceptada por un hombre que bajó de un automóvil e intentó introducirla por la fuerza en un automóvil de color negro. “Lo único que agradezco es que mi hija tuvo la claridad mental para forcejear y escapar”. Acuña, radico la denuncia policial en la Comisaría Octava. “Se comunicó conmigo el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, me dijo que esto no iba a quedar así, puso a disposición a los efectivos, las patrullas y la brigada; estoy muy agradecida, esto me dejó un poco más tranquila”, agregó a la vez que reconoció que el barrio es constantemente patrullado por los agentes de policía.