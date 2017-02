Hoy desde las 9, en el Tribunal Oral Penal de Goya, comienza el segundo juicio contra el ex sacerdote, oficial sobre quien tomará la representación legal del cura Jesús Domingo Pacheco, Acusado por supuesto abuso de menores. En una primera sentencia fue absuelto. Todavía no se sabe quien tomará la representación legal del otrora sacerdote. Si no tiene un defensor, el nuevo juicio no se podrá iniciar.

El lunes pasado el tribunal conformado por los jueces Carlos Balestra, Lucio Lopez Lecube, y Darío Ortiz, no hizo lugar al recurso de revocatoria interpuesto por la defensa y confirmó el inicio del segundo juicio. Posteriormente el estudio de abogados (Leguizamón-Varela) que lo representaba, informó su apartamiento del caso. Se le designó al abogado oficial Ricardo Eugenio Fondón, quien también presentó la renuncia a representar a Pacheco. El designado defensor, el abogado Bufill, aún no confirmó la representación legal del acusado.