Candidatura 2017

Ingrid Jetter ya se resignó

“Si el Gobernador no cree que soy útil, seguiremos en Vialidad”, se sinceró la Directora Regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, quien ya resignó sus aspiraciones gubernativas. Asimismo reiteró sus intenciones de “liderar el proyecto de ECO+Cambiemos en Corrientes”, como candidata a Gobernadora, aunque aclaró que está cómoda en la labor que le toca hoy. Reconoció que “el Gobernador Colombi es quien tiene la última palabra ahora para definir la fórmula”. Asimismo indicó que “el único que me interesa que me conozca es el Presidente, así que estamos conformes”, el relación a que alguna vez el mercedeño dijo no conocerla. “Si me preguntaban si quería ser candidata a otra cosa, dije que no, que me siento capaz de llevar adelante el proyecto del Presidente en Corrientes”, aclaró Jetter en declaraciones a radio sudamericana para reiterar que “si Colombi cree que no soy lo suficientemente útil, seguiremos desde Vialidad contribuyendo a la Provincia”.