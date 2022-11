Inconvenientes en la pagina digital de Diario 1588

SOLMOIRAGO ARGENTINA, propietaria del periódico 1588 y sus distintos servicios de información a través de internet y redes sociales, comunica que la página diario1588.com a sufre inconvenientes que no la están haciendo funcionar correctamente, y provocó que el cambio inesperado de plantilla y diseño, aunque aún no se encuentra activa. En medio de las distintas verificaciones, no se descarta un hackeo al corazón de sus archivos de alrededor de 20 años de investigación periodística, que tanto sus seguidores como usuarios comunes, podían hallarlos a través del buscador de google. No queremos confirmar, ni asegurar nada. Solo nos queda tener paciencia e intentar recuperar parte de nuestra historia. Desde ya muchas gracias.