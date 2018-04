Elecciones en la AOEM

Impugnan candidatos de la

lista de Graciela Flores

La Presidente de la Junta Electoral de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Corrientes, Roxana Leticia Prado, resolvió ayer que tres integrantes de la lista Marrón no son elegibles. Argumentó que Ramón Antonio Hugolini, María Eugenia González y Fabián Ojeda, no pueden candidatearse porque carecen del tiempo necesario como afiliados, que demanda el Estatuto gremial. Sin embargo, la lista sigue vigente y la ex secretaria general Graciela Flores, puede seguir como candidata.