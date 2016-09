Noel Breard considera que algunos peronistas están con unas ganas bárbaras de votar la reforma. “A algunos les estamos frenando, porque están con unas ganas bárbaras de votar, creo que la tendencia es buena, la convención del 26 de noviembre, hay muchos que ya están interpretando que mientras no voten prórroga y re reelección, pueden votar” sostuvo Breard quien no esconde su respaldo a la continuidad del mercedeño en el sillón de Ferré al considerar que “un grupo está deseoso y el otro grupo niega que eso exista, los que le tienen miedo a Colombi dicen eso y los que no quieren estudiar. Como Rubén Pruyas que tienen definiciones categóricas y sólidas, otros tienen terror del 70% de imagen positiva de Colombi”. “Me parece que en cualquier momento tiene que tratarse, discutirse, ver si está lista la reforma, me da la impresión que esto está para trabajar, porque los negacionistas están con una derrota, la del Iberá fue dura” consideró.

“Los peronistas tuvieron un acuerdo de paz para intentar despejar dudas sobre la unidad interna, entonces instalaron el ni-ni”, insistió.