Efecto Sandra Heredia

Imagen muy caída de Triaca

Es a raíz del caso de su empleada en negro. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sobrevivió en su cargo pese al escándalo con su ex empleada Sandra Heredia, a quien tuvo en negro y puso a trabajar en el SOMU tras la intervención. El encargado de poner un techo a las paritarias no salió ileso y su imagen quedó muy desgastada. Un nuevo sondeo realizado por la consultora IPSOS muestra que el titular de la cartera laboral tiene apenas 15% de imagen positiva mientras que la negativa asciende a un 49%. Esto lo pone como uno de los ministros con peor imagen de todo el gabinete nacional. En tanto, un 36% aseguró que “no sabe” o “no lo conoce”. En la última medición de IPSOS, realizada a mediados de diciembre y antes que se destapara el escándalo con Heredia, Triaca ya poseía una imagen negativa alta (50%), pero su imagen positiva llegaba al 27% y un 19% afirmó que “no sabía” o “no conocía” al hijo del ex sindicalista del Plástico y miembro del Jockey Club.