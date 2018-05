El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, esgrimió que los allanamientos que sufre el gremio buscan desviar la atención de la corrupción del Gobierno. Sobre los tres operativos judiciales en sedes del sindicato, Moyano redobló: “Tienen que investigar los $ 70.000 millones que se condonó (Mauricio) Macri en Correo (Argentino). Estos allanamientos los hacen para desviar la atención”. Ante esto, aseguró: “No me van a doblegar”. “El Gobierno no reflexiona y el arma que tienen los trabajadores es una medida de fuerza. Es lamentable que sea así, pero a estos tipos no les interesan los reclamos de la gente”, dijo Moyano en el programa de Santiago Cúneo por Crónica TV. “Cada vez se junta más bronca y esto, tarde o temprano, va a terminar en una medida que ningún dirigente quiere tomar, pero no hay otro camino”. “Vamos a dar todas las peleas que sean necesarias”, explicó. “El 25 de mayo vamos al Obelisco”, adelantó, sobre una movilización de Camioneros.