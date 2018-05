El economista correntino Mario Svedeñuk hizo un repaso de las causas y consecuencias de los últimos acontecimientos económicos, sobre todo la devaluación del peso, respecto del dólar. Asimismo, señaló que hubo un “fracaso del gradualismo en los sectores que no quisieron tocar antes” y que el problema “se empezó a profundizar hace 15 días con los aumentos de gas, energía eléctrica y combustibles”. “El Gobierno entró a forzar los acuerdos que entre comillas eran libres, para que no sean de más del 15% y todos firmaron con cláusulas gatillo porque de otra forma no firmaba nadie”. El experto correntino en temas económicos explicó que la decisión de regresar a la toma de créditos del FMI que tomó la Argentina, responde a que “no cobra caras las tasas porque rondan entre el 4 y 8%, pero tiene muchas exigencias”. Una de ellas es la de tener “una economía por no gasto” y otra es algo que preocupa a los empresarios argentinos y se refiere a la apertura para el ingreso de productos importados. En referencia a la reducción de fondos para la obra pública, adelantó que la reducción puede sumarse a una extensión de los plazos por flexibilización de los controles. Asimismo, las Pyme pueden verse afectadas por el aumento de las tasas de créditos y esto puede derivar en un impacto a la ocupación privada. Adelantó que “el Gobierno va a tener un desgaste político por la coincidencia de lo del FMI con el tratamiento de tarifas”.