González y San Martín

“Hicimos todo lo que pudimos”

“Dejamos todo, hicimos lo mejor que pudimos”. El director técnico rojinegro, Sebastián González, reconoció los méritos del tricampeón San Lorenzo y realzó el esfuerzo hecho por sus dirigidos. “Con el tiempo, veremos esto como una buena temporada de San Martín que será muy valorada”, recalcó. Pese al dolor de no haber podido conseguir el título en la final frente a San Lorenzo, el técnico de San Martín destacó la buena temporada del Rojinegro que incluyó el trofeo del Súper 20 y el subcampeonato de la Liga Nacional de Básquetbol. “San Martín de un tiempo a esta parte sigue peleando entre los mejores y eso es muy bueno de destacar”, remarcó el cordobés. Acerca de la final, aseguró que “dejamos todo, hasta lo último, y no se pudo”. Agregó que “quiero dar gracias a mis jugadores y al cuerpo técnico porque dejamos todo, hicimos lo mejor que pudimos, lo intentamos siempre y no alcanzó”. Finalmente felicitó “a Gonzalo García, su cuerpo técnico, todos los jugadores y la dirigencia de San Lorenzo por un título muy merecido”.