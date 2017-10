Eduardo Galantini

Hay que resolver las

“internas solapadas”

“El Partido Justicialista tiene que resolver sus internas solapadas”, sostuvo el ex vicegobernador de Corrientes, Eduardo Galantini, en declaraciones a radio sudamericana. “Nosotros tuvimos una mejor gestión que el intendente actual, pero evidentemente la gente vota otra cosa”, señaló “Botón” Galantini, quien intentó en las elecciones del 8 de octubre volver a ser intendente de Monte Caseros, pero el pueblo eligió a Miguel Olivieri, postulante de ECO+Cambiemos y actual jefe comunal.

“Nos enfrentamos a una maquinaria electoral que tiene dinero y no tiene prejuicios para utilizarlo”, denunciando incluso “sobornos a dirigentes nuestros, algunos con éxito y otros no, pero ofreciendo dinero y trabajo en el Municipio”. “Nosotros propusimos un plan con todos los ejes que necesita Monte Caseros para crecer y del otro no había ninguna propuesta, se negaron a debatir y por eso me cuesta mucho darme cuenta de lo que vota la ciudadanía”, criticó Galantini para reconocer que “el país entero está girando hacia la derecha, con un pensamiento vinculado a lo mediático y a la imagen”. “Corrientes para colmo es una provincia en la que el poder político es todo, no hay empresas o gremios fuertes”, setenció. “Si hay algo que hay que reconocerle a Ricardo Colombi es que sabe mover las fichas para ganar elecciones y no teme usar el poder del Estado para eso, aunque es una lástima que a la hora de llevar la gestión adelante no tenga esa capacidad”, sentenció.

“Camau fue el mejor candidato que teníamos pero ahora hay que empezar un proceso nuevo y buscar al que mejor represente los ideales del peronismo”, cerró el montecasereño.

Ninguna elección fue mala

“Ninguna elección fue mala para Camau, pero crecieron los votos del oponente”, poniendo como ejemplo que “en Monte Caseros, la gestión es pobre, la del peronismo fue mejor pero la pregunta es por qué perdemos pese a demostrar mejor capacidad”.

“La verdad es que tuvimos un golpe duro en una interna solapada entre Camau y Ríos”, reconoció Galantini, con lo cual solicitó al senador nacional y al intendente de Corrientes “sentarse y decir que son peronistas y dejarse de joder porque esto no beneficia a nadie”.