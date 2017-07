Ángel Rodríguez

“Primero hay que explicarle a la gente qué son las Paso”, indicó Ángel Rodríguez, precandidato a diputado nacional por la alianza Juntos Podemos Más, en declaraciones a radio Sudamericana.

“Las Paso serán difíciles, primero porque la gente no sabe muy bien qué es, hay que explicarle que es, los votantes deben entender por qué son Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias”, aseveró Rodríguez para considerar que “no hay ganadores ni perdedores, simplemente hay que superara el 1.5% del padrón electoral para entrar en la grilla del mes de octubre”. “La importancia no se centra en quien gane o quien pierda las Paso, pero si sirve para visionar quienes son los más influyentes”, puntualizó el ex diputado provincial.

“Hay que acostumbrarle a la gente a esto de hacer de la democracia algo moderno y efectivo”, concluyó el también Rector de la Cuenca del Plata.